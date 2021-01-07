 استقالة نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي احتجاجا على اقتحام مبنى الكونجرس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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استقالة نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي احتجاجا على اقتحام مبنى الكونجرس

واشنطن - أ ش أ:
نشر في: الخميس 7 يناير 2021 - 9:14 ص | آخر تحديث: الخميس 7 يناير 2021 - 9:14 ص

استقال نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي ماثيو بوتينجر، من منصبه، احتجاجا على اقتحام مؤيدي الرئيس المنتهية ولايته "دونالد ترامب" مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول).

ذكر ذلك مصدر مقرب من بوتينجر لشبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الخميس، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

وكان محتجون مؤيدون لترامب قد اقتحموا أمس الأربعاء مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) في محاولة غير مسبوقة لمنع الكونجرس من التصديق على فوز الرئيس المنتخب "جو بايدن" في الانتخابات الرئاسية، وهذا تسبب في اندلاع احتجاجات أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص.


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