عرضت فضائية «روسيا اليوم» لقطات سجلها التلفزيون الأمريكي للحظة إجلاء أعضاء الكونجرس من قاعة مجلس النواب، بعد اقتحام مناصري الرئيس دونالد ترامب المبنى.

واقتحم مناصرو ترامب مبنى الكابيتول، يوم أمس الأربعاء؛ مما أدى إلى توقف عمل مجلس الشيوخ الذي كان بصدد مناقشة نتائج المجمع الانتخابي.

وصادق الكونغرس الأمريكي، اليوم الخميس، على فوز جو بايدن بأكثر من 270 صوتا بالمجمع الانتخابي، حيث تقدم بايدن بنتيجة 306 أصوات على ترامب الذي نال 232 صوتا.

وكان أنصار دونالد ترامب، قد اقتحموا مبنى الكونجرس، مساء أمس الأربعاء، ووقعت اشتباكات مع قوات الأمن، ما أدى إلى تعليق جلسة مجلس الشيوخ المنعقدة للتصديق على نتائج الانتخابات الأمريكية، وفرض حظر تجول في واشنطن وعدد من المناطق القريبة منها.