إير فرانس تزيد رحلاتها إلى الأراضي الفرنسية وراء البحار

أعلنت شركة "أير فرانس" الذراع الفرنسية لمجموعة الطيران الفرنسية الهولندية أير "فرانس-كيه.إل.إم"، اليوم الخميس، اعتزامها زيادة عدد رحلات الطيران بين مطار شارل ديجول في باريس والعديد من الأقاليم الفرنسية فيما وراء البحار مثل جزر البحر الكاريبي و"لا ريونيون" و"جوايانا الفرنسية" خلال موسم الصيف المقبل.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الشركة الفرنسية القول إنها تعتزم أيضا زيادة عدد الرحلات الدورية إلى المارتنينك وجوادلوب مقارنة بالأعداد الحالية.



وتعتزم الشركة بدء تسيير الرحلات الإضافية من شارل ديجول إلى كل من لا ريونيون وجوايانا الفرنسية في أبريل المقبل.