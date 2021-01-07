سياسي برازيلي يطالب بمزيد من المساعدات للفئات الفقيرة

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طالب عضو مجلس النواب البرازيلي باليا روسي الحكومة البرازيلية بالبحث عن حل لمساعدات الفئات الفقيرة من البرازيليين في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال روسي الذي أعلن اعتزامه المنافسة على رئاسة مجلس النواب إنه من الضروري البحث عن حل سواء بزيادة علاوة الأسرة أو بتقديم إعانة عاجلة للفئات الأشد احتياجا".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن روسي القول إنه على مجلس النواب أن ينظر إلى جدول أعماله بمسؤولية مالية، مضيفا "أهدافنا مشتركة وهي توفير الوظائف والدخول، وتقليص التفاوت بينهما، وتقليل البطالة".