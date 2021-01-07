نيويورك تايمز: ترامب ناقش مع مساعديه إصدار عفو رئاسي عن نفسه في الأسابيع الأخيرة

اقترح الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، على مساعديه، أنه يريد العفو عن نفسه.

وحسبما ذكرته نيويورك تايمز، مساء اليوم الخميس، جرت المناقشات في الأسابيع الأخيرة، لكنه من غير الواضح ما إذا كان ترامب قد أثارها قبل تحريض مؤيديه على مهاجمة مبنى الكونجرس.

وصادق الكونجرس الأمريكي، اليوم الخميس، على فوز جو بايدن بأكثر من 270 صوتا بالمجمع الانتخابي، حيث تقدم بايدن بنتيجة 306 أصوات على ترامب الذي نال 232 صوتا.

وكان أنصار دونالد ترامب، قد اقتحموا مبنى الكونجرس، مساء أمس الأربعاء، ووقعت اشتباكات مع قوات الأمن، ما أدى إلى تعليق جلسة مجلس الشيوخ المنعقدة للتصديق على نتائج الانتخابات الأمريكية، وفرض حظر تجول في واشنطن وعدد من المناطق القريبة منها.