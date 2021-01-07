أوكرانيا تسجل 8997 إصابة جديدة و148 وفاة بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، تسجيل 8 آلاف و997 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و99 ألفًا و493 حالة.

وقال ستيبانوف -عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وفقًا لوكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الخميس- "إن الإصابات الجديدة بالفيروس تشمل 227 طفلًا و385 عاملًا في القطاع الصحي في أوكرانيا".

وأضاف: "أنه تم تسجيل 148 حالة وفاة، ليصل إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 19 ألفًا و505 حالات، كما أن هناك 11 ألفًا و316 شخصًا تماثلوا للشفاء خلال الفترة ذاتها ليبلغ إجمالي المتعافين في البلاد 773 ألفًا و214 شخصًا، فيما انتقلت 2567 حالة إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم".

وشهدت العاصمة كييف أكبر عدد من الحالات المؤكدة تليها أوديسا ثم خاركيف ودونيتسك وزابوريزهيا.