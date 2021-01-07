 رئيس وزراء إسبانيا يعرب عن قلقه من احتجاجات واشنطن - بوابة الشروق
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رئيس وزراء إسبانيا يعرب عن قلقه من احتجاجات واشنطن

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز
مدريد - أ ش أ
نشر في: الخميس 7 يناير 2021 - 9:46 ص | آخر تحديث: الخميس 7 يناير 2021 - 9:46 ص

أعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، عن قلقه إزاء الاحتجاجات التي اندلعت أمام مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول).

وقال سانشيز -وفقا لقناة (سي إن بي سي) الأمريكية، اليوم الخميس- "إنني أتابع بقلق الأنباء الواردة من الكابيتول هيل في واشنطن.. إلا إنني أثق في قوة ديمقراطية أمريكا"، مشيرا إلى أن الرئاسة الجديدة لجو بايدن ستكون قادرة على توحيد الشعب الأمريكي.

وكان محتجون مؤيدون للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب قد اقتحموا، أمس الأربعاء، مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) في محاولة غير مسبوقة لمنع الكونجرس من التصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، وهذا تسبب في اندلاع احتجاجات أسفرت عن مقتل 4 أشخاص.


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