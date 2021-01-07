يميل الوجه إلى الشعور بالبهت والجفاف خلال فصل الشتاء؛ وذلك لأن الطقس البارد يكون قاسيا على البشرة، حيث يبدأ الضرر بسبب إزالة حاجز الرطوبة الموجود على البشرة، لذلك نشر موقع "ويب ميد" مجموعة من الطرق التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على رطوبة الجلد خلال فصل الشتاء.

_ استخدم فقط المنتجات الخفيفة

يجب الحفاظ على قيمة الرقم الهيدروجيني الموجود في البشرة، وذلك عن طريق عدم الإفراط في استخدام أي نوع من المنتجات أو العلاجات، والحرص علي الالتزام بالروتين المعتاد للعناية بالبشرة، حتى خلال أشهر البرد، والإستفادة من العوامل الخفيفة للتقشير وقصرها على مرتين في الأسبوع، وعدم استخدام الماء الساخن على الوجه.

_ استخدام زيوت الوجه

يمكن أن يساعد زيت الوجه في غلق كل المسامات الموجودة بالداخل، خاصة عند استخدام الرذاذ والأمصال والمرطبات تحتها، حيث تعتبر الزيوت هي حراس بوابات الترطيب، وتعمل أيضا كمواد مانعة للتسرب لأي مكونات مرطبة يتم تطبيقها أولاً.

_ البحث عن مكونات بناء الحاجز

يمكن اختيار المرطبات التي تحتوي على مكونات مثل السيراميد والسكوالين والمرطبات والببتيدات، وذلك لأنها تعمل علي عزل الرطوبة في الموجودة في البشرة، ويساعد الكولاجين والإيلاستين أيضا على إبقاء ناعمة وشابة بينما تساعد الببتيدات في بنائها.

_ استخدام واقي الشمس

يؤثر ضرر الشمس بشكل مباشر على حاجز البشرة، حيث ينتج عنه ظهور البقع الداكنة وتغير اللون ويترك البشرة تشعر بالجفاف ويمنحها خطوطًا دقيقة، لذلك يجب التأكد من وضع واقي الشمس مرة أخرى كل 2-3 ساعات، لأن الأشعة فوق البنفسجية تحلل بروتينات البشرة وتضعف وظيفة حاجز البشرة.