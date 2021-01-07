الترتيبات النهائية بالإسكندرية استعدادا لانطلاق كأس العالم لكرة اليد

تحولت الصاله المغطاة بمدينة برج العرب التي ستحتضن فاعليات مجموعتي الاسكندرية ضمن بطولة كأس العالم لكرة اليد الي خلية من النحل كل يسعي لانهاء عملها بأفضل ما يكون.. وعقد عمرو فتحي مدير مجموعتي الاسكندرية مع الشباب المتطوعين للعمل بالبطولة.. وفي الجانب الاخر اجتماع بين صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة ومديرة الصالة المغطاة وبين مجموعة العمل الخاص بها .. كما قام رجال القوات المسلحة باستكمال بقية الأعمال المتمثلة في تجربة كل شيء بالمدرجات وغرف خلع الملابس والملعب من الداخل والخارج.. وفي الدور الثاني يتم تركيب الأجهزة الخاصة بالمركز الاعلامي وتجهيز اماكن الاعلاميين .. حتي خارج الصالة وحول البوابات تجد فرق من العمل تصارع الوقت من أجل تشطيب الاعمال .. كل ذلك جعل لجنة التفتيش التي زارت الصالة اليوم وكان في استقبالهم د صفاء الشريف وعمرو فتحي يثنون ويشيدون بسير العمل ويدعون للجميع بالنجاح .. هذا عما يدور داخل وخارج الصالة المغطاة .. من ناحية أخرى بدأ فندق توليب القوات المسلحة بالكيلو ٨٠ بالساحل الشمالي في استقبال اول النزلاء بتسكين أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة ومعهم مجموعة كبيرة من المسؤولين و المتطوعين ليكونوا تحت طلب الدول المشاركة عند وصولها مباشرة واكد احمد نجيب مدير عام فندق توليب بانه تم تجهيز كل متطلبات الدول واللجنة المنظمة واعضاء الاتحاد الدولي ورجال منظمة الصحة العالمية والأطباء وكذلك رجال الخدمات والفندق اصبح جاهزا تماما و بانتظار قدومهم.. وقال ان يوم غد سيشهد عمل المسحات الطبية للجميع ومن بعد ظهور النتيجة سيتم الاغلاق الكامل للفندق علي كل من فيه ..