أصيب 5 أشخاص، فى مشاجرة بين عائلتين، بسبب خلافات الجيرة، بقرية البرامون التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.



تلقى رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمركز شرطة المنصورة من مستشفى المنصورة الدولى، بوصول الطرف الأول (محمد.ف - ٢٩ سنة)، سائق، و(محمد.خ - ٢٧ سنة)، معاون تمريض "ويقيمان قرية" البرامون" التابعة للمركز، والطرف الثاني (محمود.س - ٢٨ سنة)، حاصل على بكالوريوس تجارة، وزوجته (أسماء.ع - ٢٨ سنة)، ممرضة بمستشفى المنصورة الدولى ويقيمان بذات العنوان، ووالدتها (وحيدة.إ - ٥١ سنة)، ربة منزل ومقيمة قرية "البدالة " التابعة للمركز.



وبانتقال ضباط المباحث والفحص تبين حدوث مشاجرة بين الطرفين لوجود خلافات بينهما بسبب الجيرة، تبادلوا فيها الضرب بالأيدى وآلة حادة "سكين " بحوزة الأول والثالث، وبمواجهة طرفى المشاجرة تبادلا الاتهامات فيما بينهما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٧٢ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز شرطة المنصورة، وجارى العرض على النيابة العامة.