 نيجيريا تنفي تسبب تسجيل بيانات شرائح المحول في قطع جماعي للخطوط - بوابة الشروق
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نيجيريا تنفي تسبب تسجيل بيانات شرائح المحول في قطع جماعي للخطوط

لاجوس - د ب أ
نشر في: الخميس 7 يناير 2021 - 11:47 م | آخر تحديث: الخميس 7 يناير 2021 - 11:47 م

قالت هيئة تنظيم الاتصالات النيجيرية في بيان، اليوم الخميس، إن طلب نيجيريا بربط جميع شرائح المحمول بأرقام الهوية الوطنية لن يؤدي إلى قطع جماعي لخطوط الهاتف، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهر استطلاع حديث أن هناك ما يقرب من 4 إلى 5 شرائح محمول لكل مشترك في نيجيريا، بحسب بيان لجنة الاتصالات النيجيرية.

كانت لجنة الاتصالات النيجيرية قالت في بيان عبر موقعها على الإنترنت، في 16 ديسمبر إن المشتركين أمامهم مهلة حتى 31 ديسمبر للامتثال للمتطلبات، وأضافت أن عدم القيام بذلك سيؤدي إلى قطع خطوط الهاتف في يناير.


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