قيادات الناصري بالمنيا يستقبلون واجب العزاء في وفاة رئيس الحزب

أقام قيادات الحزب العربي الديمقراطي الناصري بمحافظة المنيا، واجب العزاء في وفاة المستشار سيد عبد الغني رئيس الحزب الناصري، بحضور وفود من الأحزاب السياسية والشعبية.



خلال تقديم واجب العزاء ، تم الوقوف دقيقة حداد علي روح المناضل الناصري الكبير المستشار سيد عبد المنعم، مع قراءة الفاتحة، ثم افتتح واجب العزاء أحد الحضور بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، ثم القي فضيلة الامام هارون محمد خطاب ديني عن " الموت " وضرورة العمل الصالح ، واستكمل الخطاب الدكتور علاء نصر متحدثا عن القيم الإنسانية وعن فضل خدمة الناس موضحا بدلائل قرآنية وأحاديث نبوية ، وأعرب جميع الحاضرين عن عزائهم لكافة الناصريين ولأسرة الفقيد.

جاء ذلك، بحضور قيادات الحزب علي عبد المنعم امين عام محافظة المنيا للحزب الناصري ومحمد علي عبد المنعم عضو الأمانة المركزية للشباب ، وأحمد علي أبو حسين مسؤل الاتصال ومصطفي جمال امين لجنة الصحة ، وحضور العديد من الضيوف الشيخ هارون محمد شيخ ازهري وأمين بيت العائلة المصرية الدكتور علاء نصر استاذ الشريعة الإسلامية وخطيب منتدب من وزارة الأوقاف، ومحمود نصر منسق عام ائتلاف شباب الصعيد بوزارة الشباب والرياضة وعبد الرحمن ناصر أمين اعلام ائتلاف شباب الصعيد، واسامه التوني الناشط والمحلل السياسي بالمنيا، وطاهر مصطفي عثمان مساعد امين لجنة التثقيف والتدريب بحزب مستقبل وطن أمانة سمالوط وعضو مجلس النواب برلمان الشباب، و بهاء سري أمين شباب محافظة المنيا لحزب الجيل الديمقراطي نيابة عن امين المنيا، والإعلامي احمد الشريعي المخرج بقناة الصعيد، ومحمود الريدي الكاتب والشاعر والمنشد الديني والإعلامي طه ابراهيم ، وعدد من السياسيين والصحفيين والقيادات الشعبية بمراكز المحافظة.