وفاة امرأة بعد إصابتها بطلق ناري أثناء اقتحام الكونجرس

أعلن المتحدث باسم شرطة واشنطن، وفاة المرأة التي أصيبت بطلق ناري أثناء اقتحام الكونجرس بعد نقلها للمستشفى، وذلك حسبما أوردته فضائية «cnn» العربية، صباح اليوم الخميس.

وكانت المرأة قد أصيبت بطلق ناري في الصدر جراء الاحتجاجات الحاصلة في الكونجرس الأميركي، أثناء التصديق على الانتخابات الأمريكية.

وكان أنصار ترامب، قد اقتحموا مبنى الكونجرس، في وقت سابق من مساء الأربعاء، ووقعت اشتباكات مع قوات الأمن، لتطلق القوات الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى تعليق جلسة مجلس الشيوخ المنعقدة للتصديق على نتائج الانتخابات الأمريكية.

وأمر عمدة واشنطن، بفرض حظر تجول، اعتبارًا من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباح خميس الغد.