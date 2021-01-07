السودان يطالب بترسيم الحدود مع إثيوبيا لحل كل الخلافات الحدودية

الأكثر قراءة
عمرو أديب عن موقفه من المصالحة العربية: افتحوا الجزيرة وشوفوا مين فقد الذاكرة
حقيقة استفادة الحفيد من عقد إيجار المسكن.. هل حسمت المحكمة الدستورية النزاع قبل 18 عاما؟
وزيرة الصحة تمنع التصوير داخل المستشفيات
بسبب الشبورة.. حادث مروع على طريق الساحل الشمالي في مطروح
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
بعد ظهور سلالات جديدة من كورونا.. هل تعتقد احتواء الأزمة في 2021؟
نعملا
النتـائـج
تصويت
طالب السودان، بترسيم الحدود مع إثيوبيا لحل كل الخلافات الحدودية، وذلك حسبما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الخميس.