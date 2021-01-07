 السودان يطالب بترسيم الحدود مع إثيوبيا لحل كل الخلافات الحدودية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السودان يطالب بترسيم الحدود مع إثيوبيا لحل كل الخلافات الحدودية

‏أسماء الدسوقي
نشر في: الخميس 7 يناير 2021 - 7:28 م | آخر تحديث: الخميس 7 يناير 2021 - 7:28 م

طالب ‏السودان، بترسيم الحدود مع إثيوبيا لحل كل الخلافات الحدودية، وذلك حسبما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الخميس.


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