 مسلحون يطلقون النار والقذائف على بلدة لبنانية على الحدود مع سوريا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مسلحون يطلقون النار والقذائف على بلدة لبنانية على الحدود مع سوريا

د ب أ
نشر في: الخميس 7 يناير 2021 - 11:57 ص | آخر تحديث: الخميس 7 يناير 2021 - 11:57 ص

أطلق مسلحون النار والقذائف على عدد من المنازل ومحطتي المياه والكهرباء في بلدة طفيل اللبنانية الحدودية مع سوريا.

 

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الخميس، أن الجيش اللبناني نفذ على إثر ذلك انتشارا في شوارع البلدة، ما أدى إلى هروب المسلحين باتجاه الأراضي السورية عبر معابر غير شرعية.

 

يشار إلى أن الطفيل متداخلة بين الجانبين السوري واللبناني، إذ تقع بالقرب من بلدة عسال الورد على الجانب السوري، وشهدت في عام 2014 عمليات عسكرية دخلت بموجبها قوات النظام وعناصر من "حزب الله" اللبناني إليها، وذلك بالتزامن مع المعارك في القلمون الغربي.

 

وتمتد في الجانب اللبناني من منطقة بريتال اللبنانية، ويبلغ عدد سكانها خمسة آلاف نسمة، وارتفع العدد ليصبح 15 ألف نسمة مع توافد النازحين إليها من البلدات المجاورة، في عامي 2011 و2012.

 


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