إيقاف معلمين وإحالتهما للنيابة الإدارية في شرق الإسكندرية

قرر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، إيقاف اثنين من المعلمين بإحدى المدارس الرسمية للغات بإدارة شرق التعليمية ثلاثة أشهر عن العمل، مع إحالتهم للنيابة الإدارية بعد ثبوت إعطائهم دروسًا خصوصية للطلاب داخل مدرسة جلال قريطم الخاصة التابعة لإدارة شرق التعليمية، مستغلين الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد من ظروف استثنائية.

يأتي ذلك للتربح وتحقيق مكاسب مالية، وبالرغم من قرار رئيس مجلس الوزراء بعدم تواجد طلاب داخل المدارس خوفًا عليهم من ذلك الوباء، والذى يجتاح العالم بأكمله، وذلك للتربح وتحقيق مكاسب مالية.

جاء ذلك بناء على المذكرة المعروضة من الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، بناء على عرض من مدير عام إدارة شرق التعليمية، والذي أكد ما تمر به البلاد في الفترة الراهنة يتطلب تضافر جهود جميع طوائف الشعب والوقوف جنبًا إلى جنب لعبور تلك الأزمة.

وتبين من المذكرة أن ما أجراه المعلمان يتنافى مع أخلاقيات المهنة، والتي يتعين على شاغلها أن يترفع عن صغائر الأعمال، وأن يسلك في تصرفاته سلوكًا يتوافق مع الاحترام والتقدير الواجب مما يجعله مثلا وقدوة.

وأكد المحافظ ووكيل الوزارة، بأن الواقعة بها درجة كبيرة من الجسامة والتجاوز مما يتطلب اتخاذ إجراء حاسم ورادع تجنبًا لحدوث ذلك مستقبلًا، كما حذرا من تكرار مثل هذه الوقائع التي تنال من مكانة المعلم وتشوية صورته بين طلابه والمجتمع.