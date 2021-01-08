بتكوين تستأنف تقلباتها بعد تجاوز سعرها 40 ألف دولار للمرة الأولى

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عاودت التقلبات الجامحة في أسعار عملة بتكوين الرقمية، بعدما ارتفعت أكبر عملة مشفرة في العالم لأكثر من 40 ألف دولار للمرة الأولى، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وبعد قفزة كبيرة بلغت نسبتها 11 بالمئة، حيث وصل سعرها إلى 40 ألفا و394 دولارا، هوت بتكوين إلى حوالي 3500 دولار في حوالي نصف ساعة واستمرت في التذبذب.

وتأرجحت الأسعار بنسبة كبيرة بلغت 17 بالمئة الاثنين الماضي. وزادت العملة الرقمية المشفرة بأكثر من الضعف في أقل من شهر.

وأشار مراقبون استراتيجيون إلى وجود طلب من تجار تجزئة مضاربين، وصناديق استثمارية متابعة للاتجاه تعتمد في عملها على الإحصاءات الكمية، وأثرياء وحتى مؤسسات استثمارية من بين الأسباب التي تقف وراء القفزة الأخيرة.

وقالت بلومبرج إن القيمة الإجمالية لسوق العملات الرقمية المشفرة تجاوزت حاجز التريليون دولار للمرة الأولى اليوم الخميس.

ونقلت بلومبرج عن أنتوني ترينشيف، المؤسس والمدير الشريك لبنك "نيكسو" المشفر إن "بتكوين تستمر في مخالفة كل التوقعات والمشككين".

وتشكل عملة بتكوين حوالي ثلثي القيمة السوقية للعملات المشفرة، تليها عملة إيثر التي تستحوذ على حوالي 13 بالمئة، وفقا لبيانات موقع "كوين جيكو" الالكتروني لتصنيف العملات المشفرة.