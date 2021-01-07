جعجع: الخلاف على تشكيل الحكومة اللبنانية يدور حول صراع المحاصصة الوزارية

اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أن الخلاف السياسي القائم حاليا الذي يعرقل تشكيل الحكومة الجديدة، لا يتعلق بالإصلاحات التي يحتاجها لبنان وإنما يتمحور حول صراع المحاصصة الوزارية.

وأشار جعجع -في تصريح صحفي اليوم الخميس- إلى أن المجموعة السياسية الممسكة بالحكم حاليا في لبنان "لا أمل يُرجى منها".. مؤكدا أن الحل الوحيد لتجاوز الأزمات وتنفيذ الإصلاح يبدأ بإجراء انتخابات نيابية مبكرة تنتج أغلبية نيابية مختلفة ومن ثم تغيير المجموعة الممسكة بزمام السلطة.

وقال إن ما يجري على صعيد مسار التأليف الحكومي يمثل "جريمة بحق اللبنانيين" في ظل الأزمات التي يعيشها الشعب اللبناني والانهيار المالي والاقتصادي والقلق المجتمع العام على الحاضر والمصير.

وأضاف: "ما يعوق تشكيل الحكومة ليس الخلاف على طبيعة الإصلاحات المطلوبة، ولا حول أي وزير إصلاحي أكثر من الآخر، بل كل الخلاف يتمحور حول من يأخذ ماذا.. إنها مأساة في الوقت الذي يكتوي الشعب اللبناني بكل فئاته بنار الأزمة الحالية".

ويسود التعقيد مسار تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة في ظل خلافات القوى السياسية المعنية بالتأليف الحكومي وعدم الاتفاق في ما بينها، لا سيما بين رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسي (التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل) من جهة ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري من جهة أخرى، وذلك حول توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف وحجم الوزارات التي سيحصل عليه كل فريق ونوعيتها والأسماء التي ستشغل الحقائب.