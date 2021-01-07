بارما الإيطالي يقيل مدربه ليفراني ويعين دافيرزا بدلا منه

أعلن نادي بارما الإيطالي لكرة القدم عن إقالة مدربه فابيو ليفراني بعدما تلقى الفريق الهزيمة الرابعة على التوالي في بطولة الدوري، وأعاد روبرتو دافيرزا الذي كان قد تم إقالته من نفس المنصب في أغسطس الماضي، ليتولى مهمة الإدارة الفنية.

وكان بارما قد أعلن إقالة ليفراني اليوم الخميس، بعد يوم واحد من الخسارة صفر/ 3 أمام أتالانتا، والتي تسببت في تراجع ترتيب الفريق في المسابقة، لينزل إلى منطقة الخطر.

وفي وقت لاحق وقع بارما مع دافيرزا مرة أخرى، حيث سبق له أن تولى المهمة في ديسمبر عام 2016، ليتمكن من الصعود بالفريق إلى الدرجة الثانية في شهر يونيو، وفي الموسم التالي نجح في العودة بالفريق مجددا إلى الدوري الإيطالي الممتاز.

ويحتل بارما المركز الثامن عشر في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة بعد خوضه 16 مباراة، وسيواجه على ملعبه فريق لاتسيو يوم السبت المقبل.

وكان ليفراني قد تولى المهمة خلفا لدافيرسا في بداية الموسم الجاري بعقد لمدة عامين، كما سبق له قيادة ليتشي إلى الصعود من الدرجة الثالثة وحتى الأولى في فترة سابقة له هناك دامت لثلاث سنوات.