 بايدن عن أعمال الشغب والعنف في الكونجرس: تمرد.. وهجوم على سيادة القانون - بوابة الشروق
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بايدن عن أعمال الشغب والعنف في الكونجرس: تمرد.. وهجوم على سيادة القانون

أسماء الدسوقي
نشر في: الخميس 7 يناير 2021 - 12:32 ص | آخر تحديث: الخميس 7 يناير 2021 - 12:32 ص

قال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، إن قلعة الديمقراطية في العاصمة واشنطن تعرضت للهجوم، معقبًا: «ديمقراطيتنا تتعرض لهجوم غير مسبوق».

وأضاف بايدن، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأربعاء، أن حراس الكونجرس والموظفين الحكوميين تعرضوا للهجوم، واصفًا أعمال الشغب هذه بـ«هجوم على سيادة القانون لم نشهد له مثيل».

وأشار إلى أن مشاهد الفوضى في مقر الكونجرس لا تعكس صورة أمريكا الحقيقية، منوهًا بأن ما تشهده الولايات المتحدة الآن هم مجموعة من المتطرفين والخارجين عن القانون.

وأكد ضرورة انتهاء الفوضى في مقر الكونجرس، مطالبًا المقتحمين بالتوقف عما يقومون به.

ودعا الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، بالظهور على التليفزيون الوطني والمطالبة بإنهاء الحصار على الكونجرس، قائلًا إن ما تشاهده أمريكا الآن تمرد وليس تظاهرًا.

وشدد على أهمية استعادة الديمقراطية خلال السنوات الأربع المقبلة، وكذا التركيز على سيادة القانون وإظهار السلوك الطبيعي المحترم للغير، وليس إذكاء نار الفوضى والكراهية، لأن أمريكا رمز السلام.

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