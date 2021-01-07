الجزائر وأمريكا تبحثان تعزيز التعاون بينهما

استقبل وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، اليوم الخميس، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر، موضحًا أن اللقاء فرصة لإجراء تقييم شامل وصريح للعلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال خلال تغريدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس، إن اللقاء تضمن تبادل وجهات النظر حول طبيعة الدور المنتظر من الولايات المتحدة الأمريكية على الصعيدين الدولي والإقليمي في إطار الشرعية الدولية، لمواجهة التحديات الراهنة.

ويجري مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر، زيارة إلى الأردن والجزائر والمغرب في الفترة من 3 إلى 12 يناير؛ لمناقشة التعاون الاقتصادي والأمني مع قادة الحكومة.





