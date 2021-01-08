جنوب إفريقيا: تخصيص الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا للكوادر الطبية

أبرمت جنوب إفريقيا اتفاقا لتوريد 5ر1 مليون جرعة من لقاح شركة استرازينيكا المضاد لفيروس كورونا من الهند خلال شهري يناير الجاري وفبراير المقبل، وهي بمثابة المرحلة الأولى من خطة تقول الحكومة إنها ستسفر عن تطعيم ثلثي سكان البلاد بحلول نهاية عام 2021، وذلك حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.



ونقلت بلومبرج عن وزير الصحة زويلى مخيزى قوله فى بيان اليوم الخميس، إن الدفعة الأولى ستكون من نصيب العاملين في مجال الصحة، وأن المفاوضات تجري حاليا مع شركات أخرى مصنعة لجلب مزيد من الإمدادات من اللقاح.



وتتطلب خطة مخيزي نحو 6300 جهاز تطعيم للعمل على مدار اليوم لتوفير 316 ألف جرعة يومياً.



وبعد الانتهاء من تطعيم العاملين في مجال الصحة ، ستمنح المرحلة الثانية الأولوية للعمال الأساسيين والبالغين المصابين بالأمراض المصاحبة، مثل فيروس نقص المناعة (أتش آي في ) والسل وأمراض السمنه.



وقد يخفف هذا الاتفاق من حجم الانتقادات التي تواجهها الحكومة من النقابات العمالية والمهنيين الصحيين بسبب عدم إحراز تقدم في عمليات شراء اللقاح، رغم أن نحو 40 بلدا آخر بدأت بالفعل برامج التطعيم الخاصة بها .



وكانت حصيلة إصابات فيروس كورونا في جنوب أفريقيا قد تجاوزت مليون في ديسمبر الماضي في ظل موجة ثانية من تفشي الفيروس، ونتيجة ذلك، فرضت الحكومة إجراءات أكثر صرامة.



وقد ظهرت سلالة جديدة من فيروس كورونا في مقاطعة كاب، وتعد المسؤولة عن موجة الاصابات الجديدة بفيروس كورونا.



ومنذ ظهور السلالة الجديدة في جنوب أفريقيا، فرضت عدة دول قيودا على المسافرين القادمين منها.