 اليابان تفرض حالة الطوارئ في منطقة طوكيو - بوابة الشروق
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اليابان تفرض حالة الطوارئ في منطقة طوكيو

(د ب ا)
نشر في: الخميس 7 يناير 2021 - 11:17 ص | آخر تحديث: الخميس 7 يناير 2021 - 11:17 ص

أعلن رئيس وزراء اليابان يوشيهيدي سوجا، اليوم الخميس، فرض حالة الطوارئ في طوكيو والمنطقة المحيطة بها بسبب جائحة كورونا.


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