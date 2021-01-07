اليابان تفرض حالة الطوارئ في منطقة طوكيو

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أعلن رئيس وزراء اليابان يوشيهيدي سوجا، اليوم الخميس، فرض حالة الطوارئ في طوكيو والمنطقة المحيطة بها بسبب جائحة كورونا.