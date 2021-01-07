تويتر وفيسبوك ويوتيوب يحذفون فيديو ترامب بشأن الاحتجاجات العنيفة في مبنى الكونجرس

حذف موقع تويتر منذ قليل 3 تغريدات نشرهم حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعلّق حسابه لمدة 12 ساعة بعد أن استمر في الترويج لنظريات المؤامرة بشأن الانتخابات بعد أن اقتحم حشد من مناصريه مبنى الكابيتول الأمريكي.

كما حذر تويتر من أن المزيد من الانتهاكات لقواعده سيؤدي إلى تعليق دائم" لحساب ترامب.

واحتوت إحدى التغريدات على مقطع فيديو لترامب يكرر فيه مزاعم لا أساس لها بأن الانتخابات زورت ويشجع أنصاره على العودة للمنازل بعد اندلاع أعمال العنف في مبنى الكابيتول، وقال في تغريدته إن القانون والنظام ضروريان وأضاف أنه يحب أنصاره.

كما أزالا موقعى فيسبوك ويوتيوب الفيديو من حسابات ترامب أيضا.

وحذف تويتر منشورات ترامب بعد أن منعه في البداية من إعادة تغريده أو الرد عليه، وأضاف الموقع علامة تشير إلى أن "الادعاء بتزوير الانتخابات موضع نزاع ، ولا يمكن الرد على هذه التغريدة أو إعادة تغريدها أو إبداء الإعجاب بها بسبب خطر العنف". قبل أن يزيل تويتر تغريدتين لاحقا من حساب ترامب.