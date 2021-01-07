تقرير: تصاعد العنف بالمناطق القبلية السابقة في باكستان عام 2020

ارتفع مستوى العنف في المناطق القبلية السابقة بباكستان بشكل ملحوظ في عام 2020 ، حسبما أشار مركز أبحاث غير ربحي خاص بالمناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية ومقره إسلام أباد في تقرير اليوم الخميس.



وأظهر التقرير أن عدد القتلى والجرحى من المدنيين والمتمردين وقوات الأمن ارتفع بنحو 40 في المئة مقارنة بعام 2019.



وبحسب التقرير، قُتل 226 شخصا وأصيب 164 آخرون في منطقة قرب الحدود مع أفغانستان عام 2020 ؛ مقابل 110 قتلى و 171 إصابة في عام 2019.



ويشير معدو التقرير إلى إعادة توحيد الجماعات المنشقة المختلفة لحركة طالبان الباكستانية ، والتي اجتمعت في يونيو تحت قيادة نور والي محسود.



وكتب معدو التقرير أن الهجمات الإرهابية المنسقة وعمليات القتل المستهدف والقتال مع قوات الأمن ساهمت في زيادة عدد الضحايا.



كانت معظم المقاطعات السبع التي كانت جزءًا من المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية تؤوي مقاتلين من القاعدة ومن طالبان الأفغانية والباكستانية لسنوات.



واحتاج الجيش إلى أكثر من عقد و شن العديد من الهجمات لاستعادة السيطرة على المنطقة.



وتم إرغام العديد من المتطرفين على الفرار أو قُتلوا، ودمج المنطقة القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية مع ولاية خيبر بختونخوا في عام 2018.