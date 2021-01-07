استقالة المتحدثة باسم ميلانيا ترامب على خلفية أحداث الكونجرس

أفادت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية في نبأ عاجل منذ قليل باستقالة ستيفاني جريشام المتحدثة باسم السيدة الأمريكية الأولي من منصبها، على خلفية أحداث اقتحام الكونجرس.

ونقلت الشبكة عن مسؤول في البيت الأبيض (لم تسمه) القول إن جريشام ، مديرة الاتصالات السابقة في البيت الأبيض والسكرتيرة الصحفية للسيدة الأولى ميلانيا ترامب، قدمت استقالتها في أعقاب الاحتجاجات العنيفة التى شهدها الكونجرس.

وكانت جريشام واحدة من أطول المسؤولين بقاءً في الخدمة بإدارة ترامب، حيث بدأت عملها مع ترامب في عام 2015 كمسوؤلة صحفية في حملته الانتخابية، وبعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2016 انضمت إلي الإدارة الأمريكية كنائبة للمتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر، ثم في مارس 2017، تولت منصب المتحدثة باسم السيدة الأولى.