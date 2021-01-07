جامعة دمياط تتقدم 157 مركزا في تصنيف GoogleScholar Citations يناير 2021

أعلن الدكتور السيد دعدور، رئيس جامعة دمياط، عن تقدم جامعة دمياط من المركز 1604 عالمياً في الاستشهادات المرجعية لجوجل سكولر، بتصنيف الويبوميتركس وفقاً لنتائج إصدار يوليو2020 إلى المركز " 1447 عالمياً" وفقاً لنتائج إصدار يناير 2021م، وبذلك قفزت الجامعة 157 مركز على المستوي العالمي في طفرة غير مسبوقة للجامعة.

وقد أظهرت النتائج إجمالي عدد استشهادات تبلغ " 40545" خلال هذا الإصدار مقابل "35895" في الإصدار السابق.

وأكد "دعدور" على أن تبوء جامعة دمياط مراكز متقدمة في كافة التصنيفات الدولية، يأتي ضمن أولويات مجلس الجامعة، الذي يحرص دوماً على توفير الدعم المادي والمعنوي لقطاع الدراسات العليا والبحوث، لتطوير البحث العلمي ودعم قدرات شباب الباحثين، وأعضاء هيئة التدريس والعلماء بالجامعة، حيث زادت حوافز النشر العلمي بالمجلات العالمية لتشجيعهم علي زيادة معدل النشر وتحسين جودة مخرجات البحث العلمي.

وأشاد "دعدور" بالمجهود المتميز لفريق وحدة التصنيف والنشر الدولي بالجامعة، برئاسة الدكتورة أماني الدياسطي، في متابعة تحميل السادة أعضاء هيئة التدريس منسوبي الجامعة أبحاثهم على الباحث العلمي وتحديثها باستمرار.