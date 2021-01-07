قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك تنسيقًا مع وزارة الصحة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتزفير لقاحات كورونا، مشيرًا إلى تعاون جميع الجهات المعنية لتوفير اللقاحات للمواطنين.

وأضاف معيط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء أمس الأربعاء، أن المنظومة الضريبية الجديدة تدمج وتوحد جميع الإجراءات الخاصة بضرائب الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية وغيرها، فضلًا عن أنها تسهل الإجراءات على المواطنين.

وأوضح أن ميكنة المنظومة الضريبية توفر للوزارة الإقرارات الضريبية دون انتظار تقديمها من المواطنين، ذاكرًا أن بعض الشركات بدأت بالفعل في العمل بنظام الفاتورة الإلكترونية.

وذكر أنه خلال الشهر المقبل ينضم نحو 400 شركة أخرى لنظام الفاتورة الإلكترونية، مضيفًا أنه سيتم إطلاق الإيصال الإلكتروني الخاص بتعاملات المواطن مع الشركات قريبًا.

وأشار إلى قرب انتهاء ميكنة منظومة الجمارك، فضلًا عن أنه بدأ عملها بالمركز اللوجيستي بالإسكندرية، مؤكدًا أنه بحلول 30 يونيه المقبل ستكون صادرات وواردات مصر ستصبح من خلال منصة واحدة.