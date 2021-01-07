أثار العنف غير المسبوق الذي شنه أنصار دونالد ترامب في مبنى الكابيتول الأمريكي أمس الأربعاء موجة من الانتقادات الجمهورية للرئيس، مما يشير إلى احتمال أن ينأى الحزب الجمهوري بنفسه عن ترامب.

فبالرغم من أن ترشيح الحزب لترامب في 2016 لخوض الانتخابات الرئاسية كان يحيط ذلك العديد من الاستفهامات، إلا أن هناك من برر الخطوة بسبب قوة حديث ترامب الشعبوي، وانجذاب الجماهير له في هذه الفترة، ما جعل ترامب يكتسب ثقة أمام حزبه الذي تغاضى عن الكثير من الأفعال خلال فترة رئاسته؛ اعتمادا على القاعدة الجماهيرية الكبير التي تدعم رئيسهم، حتى مع خسارته الانتخابات، ولكن هل سيظل الحزب الجمهوري يغض الطرف عن أفعال ترامب، خاصة بعد خسارته أغلبية الكونجرس بغرفتيه، والرئاسة؟

- الغضب يسيطر على الجمهوريين

فيقول توم كوتون؛ حليف ترامب والسناتور من أركنساس: "لقد حان الوقت للرئيس لقبول نتائج الانتخابات، والتخلي عن تضليل الشعب الأمريكي ونبذ عنف الغوغاء"، وفقا لموقع "بلومبرج".

فيما يؤكد بعض مؤيدي محاولة ترامب إقناع الكونجرس برفض أصوات الهيئة الانتخابية للولايات الرئيسية التي فاز بها جو بايدن، إنهم غيروا خططهم بعد أعمال العنف يوم الأربعاء.

كذلك قالت السناتور كيلي لوفلر، التي خسرت في جولة الإعادة في جورجيا الثلاثاء وكانت تخطط للاعتراض على تصويت ولايتها لبايدن الأربعاء، إنها لا تستطيع الاستمرار في اعتراضاتها بعد ما حدث.

وألقى السناتور ريتشارد بور من ولاية كارولينا الشمالية باللوم على الحشد الذي اقتحم مبنى الكابيتول مباشرة على ترامب.

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وقال بور: "الرئيس يتحمل المسؤولية عن أحداث اليوم من خلال الترويج لنظريات المؤامرة التي لا أساس لها والتي أدت إلى هذه النقطة"، مشيرًا إلى أن المحاكم قد رفضت بالفعل جهود ترامب لإلغاء خسارته في انتخابات نوفمبر أمام بايدن، كما قال السناتور روي بلانت من ولاية ميسوري، وهو عضو في فريق قيادة الحزب الجمهوري بالغرفة: "إنه يوم مأساوي وكان جزءًا منه".

وأشار حاكم ولاية نيو جيرسي السابق ومؤيد ترامب، كريس كريستي، إلى أن الرئيس وابنه تحدثا إلى الجمهور وأن العنف اللاحق هو نتيجة كلماتهم، سواء كان ذلك مقصودًا أم لا، مضيفا بأن استجابة ترامب الأولية لمجرد دعوة المحتجين إلى أن يكونوا سلميين لم تكن جيدة بما يكفي".

- الجمهوريون الأكثر حدة

قالت العضوة الجمهورية بمجلس النواب، ليز تشيني من وايومنج، "ليس هناك شك في أن الرئيس حرض على الغوغاء وأشعل اللهب"، مضيفة أن رد ترامب "حتى الآن كان غير محتمل وغير كافٍ على الإطلاق".

شهد اليوم أيضًا انقسامًا ملحوظًا بين ترامب ونائبه؛ حيث أصدر مايك بنس بيانًا قال فيه إنه لا ينوي التدخل في مصادقة الكونجرس على فوز بايدن في الهيئة الانتخابية، وغرد ترامب ردا على ذلك أن بنس "لم يكن لديه الشجاعة لفعل ما كان يجب القيام به لحماية بلدنا ودستورنا".

وقال السناتور الجمهوري كيفين كريمر من نورث داكوتا للصحفيين، في إشارة إلى ترامب: "معاملته لمايك بنس غير مبررة وخاطئة ومؤسف حقًا".

بالرغم من ادعاء الرئيس بأن نتيجة 3 نوفمبر كانت مزورة، جعل ذلك معظم الجمهوريين في الكونجرس يتأخرون في الاعتراف ببايدن كرئيس منتخب، وبعد أسبوع من يوم الانتخابات، أقر أربعة فقط من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، بمن فيهم ميت رومني، بفوز بايدن.

- الانقسامات بين الجمهوريين تتسع

بدأت الانقسامات في الاتساع بعد أن اجتمعت الهيئة الانتخابية وصوتت لصالح بايدن في 14 ديسمبر، مما دفع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل وآخرين إلى الاعتراف بايدن كرئيس منتخب، مما أدى بدوره إلى زيادة تغريدات ترامب العدائية.

وتعمقت التوترات الداخلية؛ حيث هاجم ترامب السلطات في حزبه بشكل متزايد لفشلها في قلب خسارته في جورجيا، التي يوجد بها حاكم جمهوري ووزير للخارجية.

وأثار فشل ترامب في دعوة مؤيديه بسرعة لإخراج أنفسهم من مبنى الكابيتول دعوات واسعة النطاق من أعضاء الحزب الجمهوري للقيام بذلك؛ حيث غرد بنس في وقت لاحق وطالب المتظاهرين بالمغادرة.

وكتب بنس على موقع تويتر "الاحتجاج السلمي حق لكل أمريكي، لكن هذا الهجوم على مبنى الكابيتول لن يتم التسامح معه وسيتم محاكمة المتورطين في أقصى حدود القانون، ويجب أن يتوقف العنف والدمار الذي يحدث في مبنى الكابيتول الأمريكي ويجب أن يتوقف الآن، ويجب على أي شخص احترام ضباط إنفاذ القانون ومغادرة المبنى على الفور".

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كما أدان السناتور تيد كروز؛ أحد الجمهوريين الذين قادوا الجهود لتحدي نتائج الهيئة الانتخابية في الجلسة المشتركة للكونجرس يوم الأربعاء، "الغوغاء" الذين اقتحموا مباني الكونجرس.

وكتب كروز على تويتر: "الدستور يحمي الاحتجاج السلمي، لكن العنف خطأ دائمًا، وأولئك المتورطون في أعمال العنف يضرون بالقضية التي يقولون إنهم يدعمونها".

وقال كريمر؛ عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نورث داكوتا: "كانت تصب الوقود على شرارة، وأعتقد أن الرئيس يتحمل بعض المسؤولية".

كما قال فرينش هيل؛ وهو جمهوري من أركنساس، إن الوقت قد حان لترامب لمخاطبة المحتجين وتشجيع الانتقال السلمي للسلطة حتى تتمكن الأمة من المضي قدمًا، مضيفا بأن: "استخدام العنف لفرضية أن الانتخابات ليست شرعية ولا يمكن المصادقة عليها".

وغرد ترامب لاحقًا برسالة فيديو يطلب فيها من مؤيديه العودة إلى ديارهم، ولكن بحلول ذلك الوقت، كانت الدماء قد أُريقت بالفعل، وقالت شرطة الكابيتول إن امرأة أصيبت بالرصاص وتوفيت في وقت لاحق نتيجة العنف.

كما غرد بريان فيتزباتريك، وهو جمهوري من ولاية بنسلفانيا وعميل سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي، أن "رئيس الولايات المتحدة كان يكذب على مؤيديه بمعلومات خاطئة وتوقعات خاطئة، أشعل نار التحريض وتحمل المسؤولية عن ذلك".

هل أثارت جورجيا حنق الجمهوريين؟

بدأ الجمهوريون الآخرون، بما في ذلك جون ثون من ساوث داكوتا، العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ، في وقت سابق اليوم في إلقاء اللوم على ترامب بسبب الأداء الضعيف للحزب في انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ في جورجيا يوم الثلاثاء، قائلين إن مزاعم الرئيس غير المدعومة بانتخابات مزورة قد أعطت أقل حافزًا للناخبين للحضور والتصويت لمرشحيهم.

مع توجه الحزب الآن إلى الأقلية في مجلسي الكونجرس وخارج البيت الأبيض، سيحتاج المشرعون الجمهوريون إلى صياغة رسالة جديدة تتجه إلى انتخابات 2022، وتحديد الدور إذا كان ترامب سيستمر في القيام به.

كما أشار ماكونيل؛ العضو الجمهوري في ولاية كنتاكي، إلى ميل متزايد ضد ترامب؛ حيث قال في خطابه بعد بدء الجلسة المشتركة للكونجرس: "الرئيس ترامب يدعي أن الانتخابات سُرقت"، ولكنه نفى هذه الادعاءات، مضيفا أن مهمة الكونجرس بموجب الدستور هي قبول النتائج والتصديق على بايدن الفائز".

بدا أن معظم أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين من المرجح أن يحذوا حذوه، حتى قبل اقتحام الغوغاء لمبنى الكابيتول وإجلاء المشرعين في حلقة من الفوضى أثارت إدانة عالمية.

ومن ثَم لا يوجد قادة جمهوريون في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ يؤيدون هذه الأفكار حتى الآن، وربما من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان أولئك الذين يتحدثون عنها قد تخلصوا من قوتهم بعد صدمة الديمقراطية، أو ما إذا كان هناك كتلة حرجة للمضي قدمًا.