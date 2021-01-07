بيلوسي تدعو لتفعيل المادة 25 من الدستور وعزل ترامب قبل تنصيب بايدن

بيلوسي تصف ترامب بشخص مميت.. وتؤكد: نخطط لأن يكون يوم تنصيب بايدن ضيق النطاق

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكية، نانسي بيلوسي، إنه لا بد من تأمين مبنى الكونجرس بشكل جيد حتى لا يتكرر ما حدث أمس.

وأضافت بيلوسي، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الخميس، أن ترامب شخص «مميت» لأنصاره ولعدد من المواطنين الأمريكيين، لافتة إلى ضرورة تفعيل المادة 25 من الدستور قبل يوم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، حتى لا يكون محفوفًا بالمخاطر الأمنية.

وأوضحت أن هناك تخطيطًا لأن يكون يوم التنصيب ضيق النطاق وبأعداد قليلة، مشددة على أهمية توخي الحذر، نظرًا لأن مقتحمي الكونجرس غير مبالين بالسلطة.

ولفتت إلى تصريحات رئيس أمريكا الأسبق جورج بوش، بوصف الولايات المتحدة بجمهورية الموز، قائلة إن العديد تعرضوا للصدمات بسبب ما حدث.

وأكدت أنه سيتم تحقيق العدالة تجاه القائمين بأعمال الشغب والعنف في الكونجرس، داعية إلى استخدام المادة 25 من الدستور وعزل ترامب، والتي من المحتمل تطبيقها قبل يوم التنصيب.