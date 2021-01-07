رئيسة وزراء النرويج تتهم ترامب بأنه وراء الاستقطاب في أمريكا

أعربت رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبرج، عن صدمتها إزاء الهجوم على مبنى الكونجرس الأمريكي، محملة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مسؤولية الهجوم.

وقالت للصحفيين: "رسالتنا الرئيسية هي أن هذا يعد أمرا غير مقبول".

وأضافت: "في الديمقراطية، الطرف الخاسر يجب أن يعترف بهزيمته الانتخابية، ويساهم في انتقال سلمي للسلطة".

وأوضحت: "لا يوجد شك في أن دونالد ترامب مسؤول عن الاستقطاب، وتحريض أنصاره على عدم القبول بالانتخابات. يمكن للمرء أن يحلل أن هذا الأمر نتاج 30 عاما، ولكن دونالد ترامب مسؤول عن ذلك الأمر".