20 % من الألمان يفكرون في تغيير السكن إذا استمر العمل من المنزل

كشفت نتائج استطلاع للرأي، نُشِرَتْ في العاصمة الألمانية برلين اليوم الخميس، أن 1 من كل 5 ألمان (20%) يفكر في تغيير سكنه في حال استمرار العمل من المنزل.



وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي أُجْرِي لصالح الرابطة الرقمية (بيتكوم) أن المشاركين رأوا أن الأسباب الرئيسية في هذه الخطوة تتمثل في السكن في منطقة خضراء أو الاقتراب من الأصدقاء أو تقليل قيمة الإيجار.



وجاءت الفئة الأصغر سنا بين 16 إلى 34 عاما في طليعة الأشخاص الذين يفكرون في إمكانية تغيير سكنهم في هذه الحالة.



من جانبه، قال اخيم برج رئيس الرابطة:" في أزمة كورونا شهد العمل المرن دفعة قوية وسيميز الطبيعة الجديدة في عالم العمل بعد الجائحة".



يشار إلى تراجع اعتماد العديد من العاملين على البحث عن مكان إقامة قريب من مكان عملهم في ظل الاتجاه نحو العمل من المنزل.



ورأى برج أن العمل من داخل المنزل يمكن أن يخفف من الوضع في المدن شديدة الاكتظاظ ويكون له تأثير معتدل على أسعار الإيجارات المرتفعة.



وشمل استطلاع (بيتكوم) 1503 شخص تبدأ أعمارهم من 16 عاما.