اليابان تتجه لإعلان حالة طوارئ أخرى بسبب ارتفاع الإصابات بكورونا

من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا حالة طوارئ أخرى بسبب جائحة كورونا في طوكيو والمنطقة المحيطة بها اليوم الخميس حيث واجهت اليابان ارتفاعا حادا في الإصابات بفيروس كورونا في الأسابيع الماضية.

وسيأتي الإعلان المحتمل غداة تسجيل اليابان رقما قياسيا للإصابات بلغ 6004حالات جديدة ، في أعلى زيادة يومية لليوم الثاني على التوالي.

وفي وقت لاحق اليوم ، من المقرر أن يعقد سوجا مؤتمرا صحفيا، ومن المرجح أن يعلن حالة طوارئ لمدة شهر في طوكيو والمقاطعات الثلاث المجاورة لها، وهي تشيبا وكاناجاوا وسايتاما.

وانتهت حالة الطوارئ في اليابان التي استمرت لمدة شهر في منتصف أيار/مايو في معظم مقاطعات البلاد البالغ عددها 47 مقاطعة. وخضعت العديد من المقاطعات، بما في ذلك طوكيو وأوساكا ، لهذا الإجراء لمدة ستة أسابيع.