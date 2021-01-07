رئيس الوزراء البريطاني: سلوك ترامب خاطئ تماما

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن سلوك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير كان "خاطئا تماما"، متهما إياه بإثارة مزاعم لا أساس لها من الصحة بتزوير الانتخابات وشجعهم على السير إلى مبنى الكابيتول.



وقال جونسون للصحفيين خلال مؤتمر صحفي في "داونينج ستريت" اليوم الخميس: "كما ترون إنه شجع المواطنين على اقتحام مبنى الكابيتول، ولأن الرئيس شكك باستمرار في نتيجة انتخابات حرة ونزيهة، أعتقد أن هذا كان خاطئا تماما، وما قاله الرئيس ترامب عن ذلك خاطئ تماما".



وأضاف: "أدين بلا تحفظ تشجيع المواطنين على التصرف بالطريقة المشينة التي سلكوها في مبنى الكابيتول".



وتابع أنه "مسرور للغاية" بعد أن تمت المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات ليصبح الرئيس المقبل للولايات المتحدة.