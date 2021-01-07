 شرطة واشنطن: مجموع من تم اعتقالهم بسبب اقتحام الكونجرس بلغ 68 فردا - بوابة الشروق
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شرطة واشنطن: مجموع من تم اعتقالهم بسبب اقتحام الكونجرس بلغ 68 فردا

أسماء الدسوقي
نشر في: الخميس 7 يناير 2021 - 7:34 م | آخر تحديث: الخميس 7 يناير 2021 - 7:34 م

‏أعلنت شرطة واشنطن، أن مجموع من تم اعتقالهم الليلة الماضية، بسبب اقتحام مبنى الكونجرس بلغ 68 شخصًا، وذلك حسبما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء اليوم الخميس.

وصادق الكونجرس الأمريكي، اليوم الخميس، على فوز جو بايدن بأكثر من 270 صوتا بالمجمع الانتخابي، حيث تقدم بايدن بنتيجة 306 أصوات على ترامب الذي نال 232 صوتا.

وكان أنصار دونالد ترامب، قد اقتحموا مبنى الكونجرس، مساء أمس الأربعاء، ووقعت اشتباكات مع قوات الأمن، ما أدى إلى تعليق جلسة مجلس الشيوخ المنعقدة للتصديق على نتائج الانتخابات الأمريكية، وفرض حظر تجول في واشنطن وعدد من المناطق القريبة منها.


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