قال نعمان أبو عيسى، عضو الحزب الديموقراطي، إن التصويت أمس بالكونجرس كان يومًا تاريخيًا للحزب الديموقراطي، خاصة بعد فوز عضو من الحزب لأول مرة منذ عشرين عامًا في ولاية جورجيا.



وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق «skype» لبرنامج «آخر الأسبوع» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أنه لأول مرة في تاريخ ولاية جورجيا يفوز عضو ديموقراطي من أصل أفريقي بانتخابات الكونجرس، لافتًا إلى إعلان جميع المؤسسات الأمريكية فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.



وأوضح أن المشاهد الفوضوية في واشنطن ستنتهي بانتهاء ولاية ترامب وتولي بايدن للسلطة، مضيفًا أن ترامب هو من دعى أنصاره إلى النزول في الشوارع لإحداث الفوضى.



وذكر أن الرئيس المنتهية ولايته ترامب حاول تزوير الانتخابات بتواصله مع ولاية جورجيا،مؤكدًا أن هناك أصوات بالحزب الديموقراطي تنادي بفصل ترامب لمخالفته القانون ومحاكمته على إسائته استخدام سلطته بعد تسريب المكالمة الهاتفية بينه وبين حاكم ولاية جورجيا.



وصادق الكونجرس الأمريكي، اليوم الخميس، على فوز جو بايدن بأكثر من 270 صوتا بالمجمع الانتخابي، حيث تقدم بايدن بنتيجة 306 أصوات على ترامب الذي نال 232 صوتا.



وكان أنصار دونالد ترامب، قد اقتحموا مبنى الكونجرس، مساء أمس الأربعاء، ووقعت اشتباكات مع قوات الأمن، ما أدى إلى تعليق جلسة مجلس الشيوخ المنعقدة للتصديق على نتائج الانتخابات الأمريكية، وفرض حظر تجول في واشنطن وعدد من المناطق القريبة منها.



