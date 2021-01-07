ديمقراطيون يدعون ترامب لمطالبة المحتجين بمغادرة الكابيتول

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دعا المشرعون الديمقراطيون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمطالبة جميع مؤيديه بمغادرة مبنى الكابيتول بعد اقتحامهم له ومقاطعتهم جلسة مشتركة للكونجرس للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وكتبت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الديمقراطي على تويتر "أنا وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر ندعو الرئيس ترامب إلى مطالبة جميع المحتجين بمغادرة مبنى الكابيتول و أرض الكابيتول الأمريكي على الفور".

وتم إغلاق مبنى الكابيتول الأمريكي وتوقف النقاش حول ما إذا كان سيتم المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جريت في تشرين ثان/نوفمبر، والتي فاز بها الرئيس المنتخب جو بايدن، بعد دخول المتظاهرين للمبنى.

ويختبئ المشرعون الأمريكيون داخل المبنى في الوقت الذي دخل فيه المحتجون إلى مبنى الكونجرس بغرفتيه.

وأرسل ترامب الحرس الوطني لمساعدة الشرطة، لكنه لم يطالب أنصاره بالمغادرة أو ترك الممتلكات الاتحادية.