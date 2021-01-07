كيف غطي الإعلام الأمريكي والبريطاني أحداث الكونجرس؟

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وصفت وسائل إعلام أمريكية وبريطانية أحداث اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب للكونجرس بأنها يوم أسود للديمقراطية واعتبر بعضها أنها مذبحة أمريكية تختم رئاسة ترامب.

وتحت عنوان " الغوغاء المؤيدون لترامب يقتحمون مبنى الكابيتول" ، أشارت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إلي مقتل امرأة بالرصاص داخل مبنى الكونجرس في ظروف غامضة بعد أن اخترقت مجموعات من الغوغاء المؤيدين لترامب المبنى.

واختار موقع ذا هيل الإخباري الأمريكي عنوان "الغوغاء المؤيدون لترامب يسيطرون على مبنى الكابيتول"، بينما جاءت تغطية مجلة بوليتيكو تحت عنوان "التمرد الفاشل".

أما شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية فوضعت عنوانا رئيسيا لتغطيتها الإخبارية للأحداث كالتالي " رئاسة ترامب تنتهي بمذبحة أمريكية" بينما جاءت تغطية صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بعنوان " تحريض ترامب للغوغاء يعصف بالكابيتول".

بدورها، وضعت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية مانشيت رئيسي " 4 قتلي بعد عاصفة الغوغاء علي الكابيتول"، مشيرة إلي أن الكونجرس تمكن من استئناف فرز أصوات المجمع الانتخابي بعد توقف لساعات نتيجة لأعمال الشغب الدامية التى شهدها مبنى الكابيتول.

من جانبها أشارت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية في تقرير بعنوان "حشود غاضبة من مؤيدي ترامب تمنع نقل السلطة" إلي أن الكونجرس اضطر إلي التخلي عن التصديق على فوز جو بايدن نتيجة لاقتحام المتظاهرون مبنى الكابيتول.

ووصفت صحيفة تليجراف البريطانية ماحدث بأنه "يوم أسود للديمقراطية الأمريكية"، لافته إلي أن التطورات الملحوظة في العاصمة واشنطن حيث جري الاحتشاد في الصباح لم تنذر بحتمية وقوع تلك الأحداث، على الرغم من وجود إحساس بالخطر في جميع أنحاء المدينة.

اما هيئة الإذاعة البريطانية " بي.بي.سي" فعنونت عن الأحداث: "عصابات عنيفة مؤيدة لترامب تقتحم مبنى الكابيتول الأمريكي"