مصادر: لوسيد موتورز تبحث إقامة مصنع سيارات كهربائية في السعودية

قالت مصادر مطلعة إن شركة صناعة السيارات الكهربائية لوسيد موتورز تجري محادثات مع صندوق الثروة السيادي السعودي لإقامة مصنع للسيارات الكهربائية بالقرب من مدينة جدة السعودية.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه الخطوة ستمثل توسعا كبيرا للشركة الموجود مقرها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، في الوقت الذي تحاول فيه المملكة العربية السعودية أن تصبح مركزا لصناعة المركبات الكهربائية في الشرق الأوسط، في إطار محاولات تقليل اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط.



وبحسب المصادر فإن صندوق الاستثمارات العامة السعودي البالغة قيمة أصوله 360 مليار دولار والذي يمتلك حصة في شركة لوسيد، سيدفع الجزء الأكبر من تكلفة موقع بناء المصنع في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.



وأضافت المصادر أن المحادثات بين لوسيد وصندوق الاستثمارات العامة السعودي وصلت إلى مرحلة متقدمة لكن كل الأمور يمكن ان تتغير في أي لحظة، مشيرة إلى أن لوسيد وصندوق الاستثمارات السعودي يدرسان أيضا إمكانية إقامة المشروع في مدينة نيوم التي يجري بناؤها في شمال شرق المملكة.



يذكر أن لوسيد حصلت على استثمارات من الصندوق السعودي قدرها مليار دولار عام 2018 بشرط إقامة مصنع لها في السعودية، بحسب المصادر.