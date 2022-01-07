نيابة السنطة تحقق في وفاة أب بعد مشادة مع ابنتيه لتعنيفه بسبب زواجه بأخرى

بدأت نيابة السنطة التحقيق، فيما أثير عن وفاة والد على خلفية تعنيف ابنتيه له بسبب زواجه بغير والدتهما.



وشهدت قرية شنرة بمركز السنطة بمحافظة الغربية، واقعة مؤسفة حينما تجردت طبيبة وشقيقتها من مشاعر الرحمة والإنسانية وقامتا بتعنيف والدهما وسبه وقذفه، بسبب خلاف نشب بينهم لزواجه بعد وفاة أمهم؛ خوفاً منهما على الميراث ما أدى إلى وفاته بالسكتة القلبية.



وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطاراً من مستشفى طنطا الجامعى بوصول شخص يبلغ من العمر 60 سنة، جثة هامدة؛ إثر تعرضه لأزمة قلبية وهبوط بالدورة الدموية.



وتوصلت التحريات إلى أن ابنتي المتوفى حسب ما جاء بأقوال الزوجة بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة قامتا بالاعتداء عليه بالسب والقذف ونهره؛ بسبب قيامه بالزواج بعد وفاة والدتهم، وأن هناك سابقة مشاكل بينهم ومحاضر وصدر له قرار تمكين من النيابة باستلام الشقة.



تم تحرير محضر برقم 171 إداري قسم ثان طنطا وإخطار النيابة التي أمرت دفن الجثة عقب توقيع الكشف الطبي عليها لمعرفة سبب الوفاة.