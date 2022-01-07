صرح يحيى الكومي، رئيس النادي الإسماعيلي، وفقا لما ورد على الموقع الرسمي للنادي، بأنه من المنتظر إبرام 5 صفقات جديدة لدعم صفوف الفريق خلال الأيام المقبلة.

وقال الكومي، خلال الجلسة التي جمعت مجلس الإدارة أمس بمقر النادي مع ممثلي وسائل الإعلام المختلفة والمنتمية للنادي، إنه يعمل على تلبية كافة احتياجات الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الأرجنتيني خوان بروان.

وأكد: "مجلس الإدارة يعمل على قدم وساق من أجل إبرام صفقات تليق باسم وقيمة النادي، ويعد الإسماعيلى هو النادي الوحيد الذى نجح فى عقد عدة صفقات فضلًا عن نجاحه فى تسويق مهاجم الفريق السابق شكري نجيب".

وشدد الكومى، أن مجلس الإدارة سيجري خمسة صفقات أغلبها فى الجانب الهجومي سواء مهاجم صريح أو جناح من أجل زيادة الفاعلية الهجومية إضافة لتجديد عقد المدافع التونسي مروان الصحراوى بناءً على رغبة الجهاز الفنى للفريق.

وتابع رئيس مجلس الإدارة أن هناك مجموعة من المعايير فى اختيار الصفقات الجديدة على رأسها تمثيل منتخب بلاده وقدراته على تحمل الضغوط الجماهيرية.

وشدد: "نجحنا خلال 66 يومًا في عودة الاهتمام بالألعاب والأنشطة الرياضية التى باتت تقدم نتائج مميزة منها كرة اليد والصالات إضافة لألعاب القوى وتنس الطاولة وغيرها من الألعاب وأعتقد أن هذا شيء مميز للغاية في ظل الجهود الكبيرة التي يقدمها أعضاء المجلس بالكامل".

واختتم حديثه: "أتمنى من الجماهير على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي الصبر والهدوء وعدم الاستعجال خاصة أنه لا يزال لدينا وقت من أجل استكمال باقى ما يحتاجه الفريق بعد التعاقد مع الدولى البوليفى كارميلو والجناح الجامبى سايكو كونتيه".