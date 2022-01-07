 فتح طريق (الحسنة- بغداد) بوسط سيناء بعد إزالة الرمال والأتربة - بوابة الشروق
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فتح طريق (الحسنة- بغداد) بوسط سيناء بعد إزالة الرمال والأتربة

مصطفى سنجر
نشر في: الجمعة 7 يناير 2022 - 2:43 ص | آخر تحديث: الجمعة 7 يناير 2022 - 2:43 ص

أعلن مجلس مدينة الحسنة بشمال سيناء عن إعادة فتح طريق ( الحسنة- بغداد- العريش) بوسط سيناء الذى أغلقته الرمال نتيجة الطقس السئ وسرعة الرياح.

وأعلن مجلس مدينة الحسنة، أن اللواء أسامه أحمد محمد عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة تابع أعمال إعادة فتح طريق ( الحسنه _ بغداد- العريش) بعد أن تسببت الرمال المتحركة في إغلاقه نتيجة لسوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد مما يعوق حركة سير السيارات علي الطريق ويهدد أرواح المواطنين.

وأضافت البيان أنه تم توجيه المعدات اللازمه بمجلس المدينة لإزالة كافة الرمال العالقه وتم فتح الطريق والتأكد من عودة حركة سير السيارات عليه بطريقة أمنة.

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