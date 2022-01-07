أعلنت السلطات في كازاخستان تمديد حظر التجوال في مدينة تاراز من السابعة مساءً إلى السابعة صباحًا وتم رفع مستوى الإنذار إلى الأحمر بسبب أعمال شغب كبيرة.

وأفادت قناة (خبر 24) التلفزيونية الكازاخية اليوم الجمعة نقلاً عن رئيس المنطقة بيرديبك سابارباييف أنه تم تمديد حظر التجول في مدينة تاراز الكازاخية من السابعة مساءً إلى السابعة صباحًا وتم رفع مستوى الإنذار إلى الأحمر بسبب أعمال شغب جماعية، بدلًا من أن يبدأ الساعة 11 مساء.

وأضاف سابارباييف أنه "ممنوع الخروج من المنزل خلال هذا الوقت، ومن يخالف القانون سيتم تقديمه للمساءلة، ولم نستخدم القوة ضد المجرمين لمدة يومين الذين قاموا بإضرام النار في العديد من المباني الإدارية، والآن بدأنا في تضييق الخناق عليهم".

وقال لقناة "خبر 24" إنه تم فرض مستوى الإنذار الأحمر في المدينة، والعملية الخاصة مستمرة، ولهذا نطلب من الناس عدم مغادرة منازلهم دون ضرورة والالتزام بقواعد حظر التجول.

يشار إلى أنه في 2 يناير الجاري خرجت حشود إلى الشوارع في جنوب غرب كازاخستان، احتجاجًا على ارتفاع أسعار الوقود.

وبعد يومين، اجتاحت الاحتجاجات ألماتي، في جنوب شرق البلاد، حيث استخدمت الشرطة قنابل الضوء لتفريق الحشود، وكذلك مدن أخرى وحتى عاصمة كازاخستان نور سلطان.

وفرض الرئيس حالة الطوارئ لمدة أسبوعين في منطقة مانجيستاو وفي منطقة ألماتي وفي العاصمة نور سلطان، وفي 5 يناير، وافق رئيس الدولة أيضًا على استقالة الحكومة.. وسيواصل أعضاؤها أداء مهامهم حتى تشكيل حكومة جديدة.