"ليس مهماً أن نحقق أحلامنا أو لا نحقق، فالأمور لا تقاس بنتاجئها ولكن بما نبذل من جهد".. كلمات للأديب والكاتب إبراهيم أصلان والذي تحل اليوم ذكرى رحيله العاشرة ، وهو أحد أبرز كتاب الستينات في مصر، والذي توفي في مثل هذا اليوم الموافق السابع من يناير عام 2012 عن عمر ناهز حينها 76 عاما.

♦النشأة

ولد إبراهيم أصلان بقرية شبشير الحصة التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، ونشأ وتربى في القاهرة وتحديدا في حي إمبابة، والكيت كات، وقد ظل لهذين المكانين الحضور الأكبر والطاغي في كل أعمال الكاتب بداية من مجموعته القصصية الأولى "بحيرة المساء" مرورا بعمله وروايته الأشهر "مالك الحزين"، وحتى كتابه "حكايات فضل الله عثمان" وروايته "عصافير النيل" وكان يقطن في الكيت كات حتى وقت قريب ثم انتقل للوراق ثم المقطم.

♦ مسيرة حافلة

بدأ أصلان مشواره الأدبي بكتابة القصة القصيرة، ولاقت أعماله القصصية ترحيبا كبيرا عندما نشرت في أواخر السيتينات وكان أولها مجموعة "بحيرة المساء".

ربطته علاقة جيدة بالأديب الراحل يحيى حقي ولازمه حتى فترات حياته الأخيرة، ونشر الكثير من الأعمال في مجلة "المجلة" التي كان حقي رئيس تحريرها في ذلك الوقت.

"مالك الحزين" كانت أولى رواياته التي أدرجت ضمن أفضل مائة رواية في الأدب العربي، وحققت له شهره أكبر بين الجمهور العادي وليس النخبة فقط.

التحق في أوائل التسيعنيات كرئيس للقسم الأدبي بجريدة الحياة اللندنية إلى جانب رئاسته لتحرير إحدى السلاسل الأدبية بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

♦ الكيت كات

حققت رواية "مالك الحزين" نجاحا ملحوظا على المستوى الجماهيري والنخبوي، حتى قرر المخرج المصري داوود عبد السيد تحويل الرواية إلى فيلم تحت عنوان "الكيت كات" وبالفعل وافق أصلان على إجراء بعض التعديلات الطفيفة على الرواية أثناء نقلها إلى وسيط أخر وهو السينما، وبالفعل عرض الفيلم وحقق نجاحا كبيرا لكل من شاركوا فيه وأصبح الفيلم من أبرز علامات السينما المصرية في التسعينات.

♦ أعمال رائدة

قدم أصلان خلال مسيرته الأدبية، مجموعة من الأعمال الإبداعية الخالدة التي تنوعت بين الروايات والقصص القصيرة، أبرزها: "بحيرة المساء. مجموعته القصصية الأولى، صدرت في أواخر الستينيات"، "يوسف والرداء"، "مالك الحزين"، "عصافير النيل"، "حجرتان وصالة".

♦ تكريم مستحق

حصل إبراهيم أصلان على عدد من الجوائز منها: جائزة طه حسين من جامعة المنيا عن رواية "مالك الحزين" عام 1989م، وجائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 2003م – 2004م، وجائزة كفافيس الدولية عام 2005م، وجائزة ساويرس في الرواية عن "حكايات من فضل الله عثمان" عام 2006م، وجائزة النيل للآداب عام 2012.