 بوتين يتباحث مع رئيس كازاخستان وحلفاء آخرين بآسيا الوسطى - بوابة الشروق
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بوتين يتباحث مع رئيس كازاخستان وحلفاء آخرين بآسيا الوسطى

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث خلال مؤتمر صحفي في هلسنكي - صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث خلال مؤتمر صحفي في هلسنكي - صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء.
موسكو (د ب أ)
نشر في: الجمعة 7 يناير 2022 - 6:22 م | آخر تحديث: الجمعة 7 يناير 2022 - 6:22 م

قال الكرملين، اليوم الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالات بحلفاء في آسيا الوسطى لبحث الاضطرابات الدموية التي تهدد الحكومة في كازاخستان.

ووفقا لوكالة انترفاكس الروسية للأنباء، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن بوتين تباحث عدة مرات عبر الهاتف مع الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارات توكاييف.

كما تباحث مع قادة آخرين بمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهي تحالف عسكري تهيمن عليه روسيا مؤلف من عدد من الجمهوريات السوفيتية سابقا.

ويقول التحالف إنه نشر حوالي 250 جندي في كازاخستان بناء على طلب توكاييف.

وتشهد البلاد اضطرابات بعد أن تحولت حالة السخط العام جراء ارتفاع أسعار الوقود لاحتجاجات مناهضة للحكومة، اتسم بعضها بالعنف. وقتل عشرات الأشخاص أو أصيبوا، وفقا للحكومة.

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