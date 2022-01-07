إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالصالحية الجديدة بالشرقية

أصيب 5 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، مساء اليوم الجمعة؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل ربع نقل بطريق مفارق الصالحية القديمة – سامي سعد بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة بالشرقية.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل وربع نقل بطريق مفارق الصالحية القديمة – سامي سعد بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بكدمات وجروح وإصابات مختلفة بأنحاء متفرقة بالجسد.

تم نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى الصالحية الجديدة المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.