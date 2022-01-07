أحمد الشامي وثراء جبيل ينضمان لفريق عمل مسلسل «الرواية»

يشارك الفنانان أحمد الشامي، في بطولة مسلسل «الرواية»، المكون من 10 حلقات تدور في إطار الإثارة والتشويق، إلى جانب شيري عادل، ومحمود عبد المغني، وثراء جبيل.



وتدور أحداث مسلسل «الرواية» حول جريمة قتل غامضة، تتم في أثناء افتتاح عرض مسرحي، ويتورط جميع الحاضرين ويدخلون قفص الاتهام ودائرة الشك، ويصبح جميعهم مدانين، ويتورطون في المشاكل والمصاعب وإلقاء التهم على بعضهم البعض لإنقاذ أنفسهم.



وسوف يتم عرض مسلسل «الرواية»، على المنصات الإلكترونية، فور الانتهاء من تصويره، ويستعد صناع العمل لبدء تصوير في الأيام القادمة، هو من تأليف شادي محسن، وإخراج أمير شوقي.