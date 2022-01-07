 أحمد الشامي وثراء جبيل ينضمان لفريق عمل مسلسل «الرواية» - بوابة الشروق
الجمعة 7 يناير 2022 2:35 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك هل يحسم الأهلي والزمالك التأهل لدور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا؟
النتـائـج تصويت

أحمد الشامي وثراء جبيل ينضمان لفريق عمل مسلسل «الرواية»


نشر في: الجمعة 7 يناير 2022 - 2:22 م | آخر تحديث: الجمعة 7 يناير 2022 - 2:22 م
يشارك الفنانان أحمد الشامي، في بطولة مسلسل «الرواية»، المكون من 10 حلقات تدور في إطار الإثارة والتشويق، إلى جانب شيري عادل، ومحمود عبد المغني، وثراء جبيل.

وتدور أحداث مسلسل «الرواية» حول جريمة قتل غامضة، تتم في أثناء افتتاح عرض مسرحي، ويتورط جميع الحاضرين ويدخلون قفص الاتهام ودائرة الشك، ويصبح جميعهم مدانين، ويتورطون في المشاكل والمصاعب وإلقاء التهم على بعضهم البعض لإنقاذ أنفسهم.

وسوف يتم عرض مسلسل «الرواية»، على المنصات الإلكترونية، فور الانتهاء من تصويره، ويستعد صناع العمل لبدء تصوير في الأيام القادمة، هو من تأليف شادي محسن، وإخراج أمير شوقي.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك