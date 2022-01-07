حصول لاعب من شمال سيناء على برونزية بطولة الجمهورية للملاكمة

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حصل اللاعب السيناوي محمد عبد الفتاح سعد لاعب المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى (مركز أبطال الواعدين) بمحافظه شمال سيناء على الميدالية البرونزية فى بطولة الجمهورية للملاكمة التي أقيمت في نادى القناة الرياضى بمحافظة الإسماعيلية، تحت إشراف الاتحاد المصرى للملاكمة بحضور الدكتور محمد عبد العزيز، رئيس الاتحاد وأمين صندوق اللجنة الأوليمبية.

وأعلن كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، أن اللاعب الحاصل علي الميدالية البرونزية من مواليد 2004.

وقال عدد اللاعبين المشاركين في البطولة 200 لاعبا من مختلف المحافظات، حيث شاركت محافظة شمال سيناء بلاعب واحد فقط من الدور 32، وهو اللاعب محمد عبد الفتاح سعد، الفائز بالميدالية البرونزية.