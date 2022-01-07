أعلن نادي نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة رسميا ضم المدافع الإنجليزي كيران تريبير من أتلتيكو مدريد الإسباني، وذلك في صفقة لم يجر الإعلان عن قيمتها.

وذكر نيوكاسل عبر موقعه على الإنترنت أن تريبير /31 عاما/ وافق على بنود عقد لمدة عامين ونصف العام، ليصبح بذلك أول صفقة بالفريق الأول لنيوكاسل تحت قيادة الملاك الجدد للنادي والمدير الفني إيدي هاو.

وينضم تريبير إلى نيوكاسل بعد أن قضى فترة ناجحة لمدة عامين ونصف العام في إسبانيا، وقد توج مع أتلتيكو بلقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي.

وسبق لتريبير اللعب تحت قيادة إيدي هاو عندما كان الأخير مدربا لبيرنلي في عام 2011 .

وقال تريبير :"أنا سعيد بالانضمام إلى هذا النادي الرائع. استمتعت حقا بالفترة التي قضيتها في مدريد، لكن عندما علمت باهتمام نيوكاسل، وكنت قد عملت تحت قيادة إيدي هاو من قبل، أدركت أن هذا هو الفريق الذي أرغب في الانضمام له."

وأضاف :"أدرك أن أمامنا الكثير من العمل لكنني أعرف متطلبات الدوري الإنجليزي الممتاز جيدا، وأعرف مدى روعة هذا النادي الذي يضم مواهب كبيرة. لا أطيق انتظار البداية ودخول أرض ملعب سانت جيمس بارك كلاعب لفريق نيوكاسل."

ومن ناحيته، قال إيدي هاو :"أنا سعيد حقا بالترحيب بكيران في نيوكاسل. أنا معجب منذ فترة طويلة بقدراته وقد تابعت مسيرته، لذلك عندما أتيحت الفرصة للحصول على خدماته، لم نتردد."