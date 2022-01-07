احتفلت كنائس محافظة الفيوم، بعيد الميلاد المجيد، بإقامة صلوات القداس الإلهي، بحضور لفيف من القساوسة والقمامصة، وعدد من الشمامسة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات الطبية، والالتزام بمسافات التباعد المقررة، لمواجهة فيروس كورونا.

وشهدت الساعات الأولى من بداية برنامج الاحتفالات، بالتسابيح الخاصة بهذه المناسبة، والتي تتلى بالألحان الفرايحي، احتفالا بمولد السيد المسيح.

كما قرأت آيات الكتاب المقدس، التي تحكي قصة البشارة بميلاد السيد المسيح، والبشارة من قبل الملائكة للرعاة، بمكان مولد الطفل يسوع.

كما قرأ القمص بيشوي حلمي، من رعاة الكنيسة، الرسالة البابوية، الموجهة من قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى الأقباط في كل الكنائس، والتي تتناول المعنى الروحي والديني لقصة ميلاد السيد المسيح، والدروس الروحية المستفادة منها.

يذكر، أن الكنائس بالفيوم، لم تستقبل مساء اليوم، أي من المهنئين، تطبيقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.